Ананидзе поддержит "Спартак" в матче против "Марибора"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе сегодня впервые занимался на клубной базе после полученной травмы, информирует пресс-служба команды. Напомним, что хавбеку прооперировали левый голеностопный сустав в Риме 14 октября. Футболист получил повреждение в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) 23 сентября.

Отмечается, что партнеры очень тепло встретили грузинского игрока в Тарасовке и пожелали ему скорейшего выздоровления. Сам Ананидзе сообщил, что чувствует себя хорошо.

10 декабря хавбек снова отправится в Рим на плановое обследование. А 21 ноября он собирается поддержать "Спартак" в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". Игра на "Открытие Арене" начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.