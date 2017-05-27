Алессио Таккинарди: "Игуаин может решить исход финала"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Алессио Таккинарди полагает, что форвард туринцев Гонсало Игуаин сыграет важную роль в финале Лиги чемпионов против "Реала". Также он отметил, что его бывшая команда выиграет турнир.

- Нас ждет игра между двумя суперкомандами, которые заслуживают похвалы, несмотря ни на что, - цитирует AS Таккинарди. - Надеюсь, что "Юве" победит, но, честно говоря, обе стороны заслуживают трофея. Будет ли Буффон одним из тех, кто решит исход матча в Кардиффе? Нет, я ставлю на Игуаина. Он подходит к финалу в отличной форме, и это может быть его день.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.