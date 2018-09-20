Алессандро Дель Пьеро об удалении Роналду: "Это не красная карточка. Возможно, желтая"

Бывший форвард "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро считает несправедливым удаление нападающего команды Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0).

- Это не нарушение, за которое нужно удалять. Желтая карточка - возможно, чтобы всех успокоить, - цитирует экс-футболиста calciomercato.com со ссылкой на эфире Sky Sport Italia. - Но это не настолько вопиющее нарушение, как мы видели в других случаях.

Журналисты Sky Sport Italia прочитали речь арбитров по губам и установили, что в вину форварду вменили то, что он схватил за волосы Джейсона Мурильо. В Лиге чемпионов не используется система ВАР. Роналду может грозить трехматчевая дисквалификация.

Криштиану Роналду получил красную карточку. И начал рыдать