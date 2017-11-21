Александр Радосавлевич: "Даже по первому матчу с "Марибором" было видно, что уровень "Спартака" намного выше"

Экс-игрок "Томи" и сборной Словении Александр Радосавлевич отметил, что "Марибор" в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Спартака" будет бороться до последнего. Несмотря на это, по мнению словенца, у команды мало шансов на успех.

— К первому матчу с "Марибором" "Спартак" явно подошел в далеко не лучшей форме, – приводят "Известия" слова Радосавлевича. – Но даже по той игре было видно, что уровень "Спартака" существенно выше. Для словенцев само участие в Лиге чемпионов уже является успехом, и ту ничью с красно-белыми в первом круге они восприняли как победу.

Да, "Марибор" потерпел три болезненных поражения, но ему противостояли очень сильные клубы. И "Ливерпуль", и "Севилья" на голову сильнее нашей команды и по делу одержали победы. Однако уверен, что "Марибор" будет биться, пока имеется хотя бы малейший шанс на выход в Лигу Европы. Хоть такой сценарий и выглядит фантастически. Словенцы приедут в Москву раскрепощенными – терять им нечего.

Игра "Спартак" – "Марибор" состоится 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.