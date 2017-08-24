Александр Мостовой - о жеребьевке: "Судьба была благосклонна к "Спартаку"

Бывший полузащитник сборной России, "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

По его словам, судьба была благосклонна к красно-белым. При этом экс-хавбек сомневается, что ЦСКА сможет выйти в плей-офф.

- Глядя на другие группы, судьба была благосклонна к "Спартаку", - начал Мостовой. - Особенно, учитывая, что четвертым попался "Марибор". Могло быть и хуже. "Ливерпуль" - заведомо фаворит. Приятно, что попалась "Севилья", которой руководит бывший партнер по "Сельте" Бериссо. Испанцы очень сильны дома и еще прибавит.

Словенцы для меня загадка. Ясно, что просто не будет, поскольку мы говорим о сегодняшнем "Спартаке". На выход в плей-офф пока рассчитывать трудно. ЦСКА пять лет подряд выходит в групповой этап, и каждый раз занимает четвертое место. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что ЦСКА попал в группу А, где его соперниками стали "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель". Чемпион России возглавил группу Е с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

"Спартаку"- "Ливерпуль", ЦСКА - "МЮ". Live!