08:50 | Футбол — Лига чемпионов

Акинфеев летит в Рим, с "Ромой" сыграет Помазун

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Голкипер Игорь Акинфеев летит с ЦСКА в Рим на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ромой". Голкипер был удален в игре с "Реалом" (1:0) за разговоры с арбитром на последних минутах встречи.

Против итальянцев, скорее всего, сыграет Илья Помазун. Напомним, что 22-летний голкипер в этом сезоне провел за основу один матч в Кубке России против "Тюмени", где пропустил один гол. (Виталий Айрапетов)

Напомним, что матч "Рома" – ЦСКА пройдет 23 октября, начало – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Рома - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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