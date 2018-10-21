Акинфеев летит в Рим, с "Ромой" сыграет Помазун

Голкипер Игорь Акинфеев летит с ЦСКА в Рим на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ромой". Голкипер был удален в игре с "Реалом" (1:0) за разговоры с арбитром на последних минутах встречи.

Против итальянцев, скорее всего, сыграет Илья Помазун. Напомним, что 22-летний голкипер в этом сезоне провел за основу один матч в Кубке России против "Тюмени", где пропустил один гол. (Виталий Айрапетов)

Напомним, что матч "Рома" – ЦСКА пройдет 23 октября, начало – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.