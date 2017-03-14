Адиль Рами: "Если "Севилья" сыграет в свой футбол, то в матче с "Лестером" все будет хорошо"

Защитник "Севильи" Адиль Рами понимает, что его команде будет трудно в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лестера". В первой игре испанский коллектив одержал победу со счетом 2:1, а ответный поединок пройдет сегодня в 22.45 по московскому времени.

- Мы не беспокоимся понапрасну, - цитирует пресс-служба УЕФА Рами. - Мы потеряли четыре важных очка в чемпионате, но это не значит, что нам надо менять что-то в своей игре. Думаю, следует идти от матча к матчу, и завтра нас ждет важная игра Лиги чемпионов. Сейчас надо забыть о результатах на внутренней арене и сосредоточиться на том, чтобы одержать победу над "Лестером".

Главное - это наша собственная игра. Если мы сыграем в свой футбол, если будем больше владеть мячом и играть так, как мы это умеем, то все будет хорошо. Понимаем, что одолеть "Лестер" на его стадионе очень тяжело, здесь проигрывали "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", однако все понимают, что стоит на кону. Мы постараемся написать новую страницу в истории "Севильи".

Трансляция матча "Лестер" - "Севилья"