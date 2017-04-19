Аделина Сотникова: "Познакомьте меня с Криштиану Роналду!"

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова восхищена игрой форварда "Реала" Криштиану Роналду, сделавшего хет-трик в матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридцам противостояла "Бавария".

Роналду сделал в этой встрече (4:2) хет-трик, забив два гола из офсайда.

– Познакомьте меня с Криштиану Роналду! – написала Сотникова. – Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может, он поделится со мной своей энергетикой.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"