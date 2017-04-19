00:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Аделина Сотникова: "Познакомьте меня с Криштиану Роналду!"

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова восхищена игрой форварда "Реала" Криштиану Роналду, сделавшего хет-трик в матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридцам противостояла "Бавария".

Роналду сделал в этой встрече (4:2) хет-трик, забив два гола из офсайда.

– Познакомьте меня с Криштиану Роналду! – написала Сотникова. – Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может, он поделится со мной своей энергетикой.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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waleriy

Еще одна охотница за миллионами-все бабы такие.

02:15

shpasic

уже позабыла про Черышева?))

01:51

drJekil

а как же Дзюба и его пластичность?) эх, Аделина, не тот момент для восхищения нашла, совсем не тот)

01:30

wilde

нет Аделина... своей энергетикой он делится исключительно с кикбоксерами мужского пола... за энергетикой тебе к Рибери может быть... ну или к Бензема.... а лучше к Варди, Руни.... и Сапогову...

01:09

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