Аделина Сотникова: "Познакомьте меня с Криштиану Роналду!"

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова восхищена игрой форварда "Реала" Криштиану Роналду, сделавшего хет-трик в матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридцам противостояла "Бавария".
Роналду сделал в этой встрече (4:2) хет-трик, забив два гола из офсайда.
– Познакомьте меня с Криштиану Роналду! – написала Сотникова. – Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может, он поделится со мной своей энергетикой.
"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"
Познакомьте меня с Криштиану Роналду! 👍🏼😍🙈 интересно,в чем его секрет? Кто знает?) может он поделится со мной своей энергетикой 😝– Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) 18 апреля 2017 г.
waleriy
Еще одна охотница за миллионами-все бабы такие.
02:15
shpasic
уже позабыла про Черышева?))
01:51
drJekil
а как же Дзюба и его пластичность?) эх, Аделина, не тот момент для восхищения нашла, совсем не тот)
01:30
wilde
нет Аделина... своей энергетикой он делится исключительно с кикбоксерами мужского пола... за энергетикой тебе к Рибери может быть... ну или к Бензема.... а лучше к Варди, Руни.... и Сапогову...
01:09