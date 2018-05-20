25 участников Лиги чемпионов сезона-2018/19: кого в соперники "Локомотиву" и ЦСКА?

Стали известны 25 участников группового турнира Лиги чемпионов следующего сезона из 26, которые получают прямые путевки в основную сетку. На последнее место претендуют "Лацио" и "Интер". В воскресенье они встретятся в Риме.
Еще 6 участников будут определены в отборочном турнире: 2 - в "нечемпионской" части, 4 - в "чемпионсокй".
Россию в следующем сезоне в ЛЧ представят "Локомотив" и ЦСКА. "Спартак" имеет шанс пробиться через "нечемпионский" отбор.
Железнодорожники при жеребьевке группового турнира будут в 1-й корзине вместе с "Барселоной", "Баварией", "Манчестер Сити", "Ювентусом", "ПСЖ", "Порту" и победителем ЛЧ этого сезона.
Участники группового турнира Лиги чемпионов сезона-2018/19
Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия";
Германия: "Бавария", "Шальке", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д;
Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль";
Италия: "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Лацио"/"Интер";
Франция: "ПСЖ", "Монако", "Лион";
РОССИЯ: "Локомотив", ЦСКА;
Португалия: "Порту";
Украина: "Шахтер";
Бельгия: "Брюгге";
Турция: "Галатасарай"*;
Чехия: "Виктория" Пл.
* УЕФА может не допустить "Галатасарай" к еврокубкам из-за нарушений финансового fair play. Решение будет вынесено в июне.
- Барселона (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Манчестер Сити
- Лацио
- Бавария
- Интер Милан
- Порту
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Лига чемпионов
загадочный лысый ассятин
Не знаю, как у ""паровозов"", но тель--авивским военным кентаврам, как--никогда корячится не "космос", а целая ГАЛАКТИКА......
01:04