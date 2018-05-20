25 участников Лиги чемпионов сезона-2018/19: кого в соперники "Локомотиву" и ЦСКА?

Стали известны 25 участников группового турнира Лиги чемпионов следующего сезона из 26, которые получают прямые путевки в основную сетку. На последнее место претендуют "Лацио" и "Интер". В воскресенье они встретятся в Риме.

Еще 6 участников будут определены в отборочном турнире: 2 - в "нечемпионской" части, 4 - в "чемпионсокй".

Россию в следующем сезоне в ЛЧ представят "Локомотив" и ЦСКА. "Спартак" имеет шанс пробиться через "нечемпионский" отбор.

Железнодорожники при жеребьевке группового турнира будут в 1-й корзине вместе с "Барселоной", "Баварией", "Манчестер Сити", "Ювентусом", "ПСЖ", "Порту" и победителем ЛЧ этого сезона.

Участники группового турнира Лиги чемпионов сезона-2018/19

Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия";

Германия: "Бавария", "Шальке", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д;

Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль";

Италия: "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Лацио"/"Интер";

Франция: "ПСЖ", "Монако", "Лион";

РОССИЯ: "Локомотив", ЦСКА;

Португалия: "Порту";

Украина: "Шахтер";

Бельгия: "Брюгге";

Турция: "Галатасарай"*;

Чехия: "Виктория" Пл.

* УЕФА может не допустить "Галатасарай" к еврокубкам из-за нарушений финансового fair play. Решение будет вынесено в июне.