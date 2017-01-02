Защитник "Анжи" - в расширенном составе сборной Ганы на Кубок Африки

Главный сборной Ганы Авраам Грант включил защитника "Анжи" Джонатана Менса в предварительную заявку для участия в Кубке Африки. Также в число 26 человек попали Мубарак Вакасо, ранее игравший в "Рубине" и экс-форвард "Спартака" Абдул Маджид Уорис.
Полностью расширенный состав Ганы выглядит следующим образом: вратари: Брима ("Кордова", Испания), Квараси ("Русенборг", Норвегия), Офори ("Олл Старз"); защитники: Аффул ("Коламбус Крю", MLS), Ядом ("Барнсли", Англия), Рахман ("Шальке", Германия), Ачеампонг ("Андерлехт", Бельгия), Бойе ("Сивваспор", Турция), Менса ("АНЖИ", Россия), Амарти ("Лестер", Англия), Гьима ("Орландо Пайрэтс", MLS); полузащитники: Агьеманг-Баду ("Удинезе", Италия), Акуа ("Торино", Италия), Парти ("Атлетико", Испания), Вакасо ("Панатинаикос", Греция), Атсу ("Ньюкасл", Англия), Офори (АИК, Швеция), Тетте ("Лиферинг", Австрия), Аттама ("Башакшехир", Турция); нападающие: А. Гьян ("Аль-Ахли", ОАЭ), Дж. Айю ("Астон Вилла", Англия), Уорис ("Лорьян", Франция), А. Айю ("Вест Хэм", Англия), Ассифуа ("Сьон", Швейцария), Текпети ("Шальке", Германия), Двамена ("Аустрия", Австрия).
Соперниками ганцев по группе D станут Уганда, Мали и Египет.