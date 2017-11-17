Матчи отбора Кубка Африки-2019 перенесены с марта на октябрь 2018 года

Конфедерация африканского футбола (CAF) перенесла матчи отборочного турнира Кубка Африки-2019. Как сообщает AFP, такое решение принято по просьбе сборных, которые попали на ЧМ-2018. Матчи отбора были запланированы на март 2018 года, но состоятся в октябре, чтобы африканские сборные могли подготовиться к чемпионату мира в России.
Напомним, что на ЧМ-2018 из Африки вышли Нигерия, Сенегал, Египет, Тунис и Марокко.
Генри Морган
Что за бред? Участие в любом официальном матче на порядок полезнее, чем в товарищеском. Или в Африке всерьёз считают, что матчи с южноамериканцами и европейцами помогут хорошо подготовиться к World Cup-2018?
16:00