Матчи отбора Кубка Африки-2019 перенесены с марта на октябрь 2018 года

Конфедерация африканского футбола (CAF) перенесла матчи отборочного турнира Кубка Африки-2019. Как сообщает AFP, такое решение принято по просьбе сборных, которые попали на ЧМ-2018. Матчи отбора были запланированы на март 2018 года, но состоятся в октябре, чтобы африканские сборные могли подготовиться к чемпионату мира в России.

Напомним, что на ЧМ-2018 из Африки вышли Нигерия, Сенегал, Египет, Тунис и Марокко.