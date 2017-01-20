Кот-Д`Ивуар сыграл вничью с ДР Конго

В матче 2-го тура группового турнира Кубка Африки Кот-Д`Ивуар спасся от поражения от ДР Конго (2:2). У ивуарийцев голами отметились Сере Дье и Вильфрид Бони. Экс-форвард "Терека" Жереми Бокила остался в запасе конголезцев.

Сборная ДР Конго единолично возглавляет группу C, где также выступают Того и Марокко. Кот-Д`Ивуар пока занимает второе место.

Кубок Африки

Групповой турнир

2-й тур

Группа C

Кот-д`Ивуар – ДР Конго – 2:2 (1:2)

Голы: Кебано, 9 (0:1). Бони, 26 (1:1). Кабананга, 28 (1:2). Дье, 67 (2:2).

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье, Байи, Канон, Траоре (Дели, 46), Дукуре, Дье, Кессиэ, Градель (Калу, 76), Бони, Заа.

ДР Конго: Матампи, Мпеко, Мбемба, Тиссеран, Икоко (Мулумбу, 72), Кебано, Магома (Мулумба, 72), Бокади, Мбокани, Кабананга (Болинжи, 79), Мубеле.

Предупреждение: Кессиэ, 65.

Судья: Сиказве (Замбия).

20 января. Оем. Стадион Stade d'Oyem.