Тим Хоуард отстранен на 3 матча MLS за ругань в адрес болельщика

Вратарь "Колорадо Рэпидз" Тим Хоуард дисквалифицирован на три матча MLS, сообщает официальный сайт лиги. 38-летний голкипер разразился нецензурной бранью в адрес фаната в матче против "Спортинг Канзас Сити" (3:1).

"Это поведение несвойственно Тиму, но мы не оправдываем эти действия. Мы принимаем решение лиги и с нетерпением ждем истечения дисквалификации. Данный инцидент не отражает характер и политику как "Колорадо", так и Тима", - говорится в заявлении клуба.

Хоуард перешел в "Колорадо Рэпидз" летом 2016 года. До этого он провел 3 сезона в "Манчестер Юнайтед" и 10 - в "Эвертоне".