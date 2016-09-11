Джон Оби Микел: "Я вложил в олимпийскую сборную Нигерии 30 тысяч фунтов"

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел подчеркнул, что финансово помог олимпийской команде, в составе которой взял бронзу Игр-2016. По его словам, Федерация футбола страны не оказывала должной помощи сборной.

- Думаю, я вложил в команду около 30 тысяч фунтов. Но это было необходимо, - цитирует goal.com Оби Микела. - Я сказал себе: "Если я смогу помочь, я помогу". Порой у нас не было еды, порой поля для тренировок, иногда не было автобуса, чтобы добраться на тренировку. Мы садились с тренером и решали проблему с деньгами. Я приезжал в тренировочный лагерь, видел молодых ребят, которые хотят удачно начать карьеру, а некоторые в министерстве пытаются разрушить их мечту.

Нигерийское министерство даже не обеспечило нам рейс. Мы планировали прилететь за 3-4 дня до старта турнира, но в итоге прибыли в день первой игры. Раньше я такого не встречал. Это было безумие. Мы въехали в отель, оставили багаж, взяли несколько сэндвичей, чтобы хотя бы поесть. А затем отправились на стадион, поскольку еще не получили аккредитаций. Я понятия не имею, как мы смогли выйти на поле и выиграть тот матч.