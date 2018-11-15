Загитова провела тренировку в Москве и получила букет от зрителей

Российская фигуристка Алина Загитова провела последнюю тренировку перед Гран-при России.

Олимпийская чемпионка откатала произвольную программу практически идеально, но допустила помарку на каскаде из тройных прыжков и выехала из него на двух коньках. Тренер Загитовой Этери Тутберидзе после прыжков не раз подзывала к себе подопечную и буквально на ухо говорила про ошибки, в итоге отпустив Алину со льда последней.

На тренировочную сессию Загитовой в "Мегаспорте" собралось несколько сотен зрителей. В первых рядах у тренерского бортика собралась толпа, а после ухода со льда улыбающейся фигуристке вручили букет. (Дмитрий Лунев)