Загитова - о показательном выступлении: "Мне ставят разноплановые программы, я развиваюсь в хореографии"

Российская фигуристка Алина Загитова, которая вышла в финал "Гран-при", в интервью "СЭ" рассказала о своем новом образе в показательном номере. Она также добавила, что ей нужно развиваться в хореографии.

– В вашем показательном номере вы выступаете в образе Лары Крофт – тут у всех ассоциации с Анджелиной Джоли. Как вам кажется, вы доросли до таких образов?

– Для меня это новый образ, мне надо развиваться. Мне Этери Георгиевна с хореографом Даниилом Марковичем Глейхенгаузом ставят разноплановые программы, тем самым я развиваюсь в хореографии. Это опыт, который должен быть у спортсмена.

– Яркие губы, обтягивающий черный костюм. Люди стали говорить не только о качестве твоих элементов, но и том, что вы красивая женщина.

– Мне нравится, когда так говорят! У нас вообще такой вид спорта – женственный.

– Для зрителей показательные выступления – это шоу. А вы расслабляетесь или для вас это обычная работа?

– Я хочу показать все на максимуме, но в то же время получать удовольствие.

– Что из концертов или театральных спектаклей удалось посетить в последнее время?

– Это было давно, еще до Нового года. Я была в театре на "Лебедином озере". Это был единственный раз, когда я была в театре. Но я хочу окультуриваться, сходить и на "Кармен" тоже. Мне это очень интересно. (Екатерина Беспалова)

Алина Загитова: "Нравится, когда говорят, что я красивая женщина"