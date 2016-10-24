16:08 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Все заявленные российские фигуристы выступят на втором этапе "Гран-при" в Канаде

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отметил, что все заявленные российские фигуристы выступят на втором этапе "Гран-при", который пройдет 28 - 30 октября в канадской Миссиссоге. В заявку на этап в Канаде вошли Александр Петров, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, спортивные пара Вера Базарова и Андрей Депутат, Юко Кавагути и Александр Смирнов, а также танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.

– Состав российских участников на втором этапе серии в Канаде не изменился, выступят все заявленные участники, – цитирует ТАСС Горшкова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3729630

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