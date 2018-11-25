00:50 | Фигурное катание

Все участники финала "Гран-при". Без Медведевой

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Стали известны все участники финала "Гран-при", который пройдет в Ванкувере 5 по 9 декабря.

В женских соревнованиях Россию представят три спортсменки. Также три дуэта от нашей страны выступят в танцах на льду, чего не было ни разу с 1995 года, когда начал проводиться "Гран-при".

Россию в Ванкувере представят три спортивные пары, а в мужских соревнованиях будет выступать один наш фигурист - Сергей Воронов.

Участники финала Гран-при

Женщины:
Сатоко Мияхара (Япония)
Алина Загитова (Россия)
Рика Кихира (Япония)
Елизавета Туктамышева (Россия)
Каори Сакамото (Япония)
Софья Самодурова (Россия)
Мужчины:
Юдзуру Ханю (Япония)
Шома Уно (Япония)
Натан Чен (США)
Михал Бржезина (Чехия)
Сергей Воронов (Россия)
Ча Чун Хван (Южная Корея)
Танцы на льду:
Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США)
Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Кэйтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия)
Спортивные пары:
Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
Пэн Чен – Цзинь Ян (Китай)
Николь Делла – Маттео Гаризе (Италия) 
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)
 

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