Все участники финала "Гран-при". Без Медведевой

Стали известны все участники финала "Гран-при", который пройдет в Ванкувере 5 по 9 декабря.
В женских соревнованиях Россию представят три спортсменки. Также три дуэта от нашей страны выступят в танцах на льду, чего не было ни разу с 1995 года, когда начал проводиться "Гран-при".
Россию в Ванкувере представят три спортивные пары, а в мужских соревнованиях будет выступать один наш фигурист - Сергей Воронов.
Участники финала Гран-при
Женщины:
Сатоко Мияхара (Япония)
Алина Загитова (Россия)
Рика Кихира (Япония)
Елизавета Туктамышева (Россия)
Каори Сакамото (Япония)
Софья Самодурова (Россия)
Сатоко Мияхара (Япония)
Алина Загитова (Россия)
Рика Кихира (Япония)
Елизавета Туктамышева (Россия)
Каори Сакамото (Япония)
Софья Самодурова (Россия)
Мужчины:
Юдзуру Ханю (Япония)
Шома Уно (Япония)
Натан Чен (США)
Михал Бржезина (Чехия)
Сергей Воронов (Россия)
Ча Чун Хван (Южная Корея)
Юдзуру Ханю (Япония)
Шома Уно (Япония)
Натан Чен (США)
Михал Бржезина (Чехия)
Сергей Воронов (Россия)
Ча Чун Хван (Южная Корея)
Танцы на льду:
Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США)
Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Кэйтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия)
Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США)
Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Кэйтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия)
Спортивные пары:
Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
Пэн Чен – Цзинь Ян (Китай)
Николь Делла – Маттео Гаризе (Италия)
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)
Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
Пэн Чен – Цзинь Ян (Китай)
Николь Делла – Маттео Гаризе (Италия)
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)
- Сергей Воронов (фигурное катание)
- Елизавета Туктамышева
- Юдзуру Ханю
- Натан Чен
- Александра Степанова/ Иван Букин
- Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
- Алина Загитова
- Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро
- Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри
- Михал Бржезина
- Шома Уно
- Софья Самодурова
- Рика Кихира
- Сатоко Мияхара
- Каори Сакамото
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