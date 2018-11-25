Все участники финала "Гран-при". Без Медведевой

Стали известны все участники финала "Гран-при", который пройдет в Ванкувере 5 по 9 декабря.

В женских соревнованиях Россию представят три спортсменки. Также три дуэта от нашей страны выступят в танцах на льду, чего не было ни разу с 1995 года, когда начал проводиться "Гран-при".

Россию в Ванкувере представят три спортивные пары, а в мужских соревнованиях будет выступать один наш фигурист - Сергей Воронов.

Участники финала Гран-при

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