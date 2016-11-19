15:44 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Воронов стал третьим на этапе "Гран-при" в Пекине

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Канадец Патрик Чан стал победителем "Гран-при" в Пекине. После исполнения произвольной программы он обошел китайца Цзинь Бояна по итоговой сумме.

Россиянин Сергей Воронов и в короткой программе, и в произвольной был четвертым, но по сумме стал третьим на этом этапе. Александр Петров показал шестой результат, Максим Ковтун - седьмой.

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Cup of China

Мужчины

1. Чан (Канада) - 279,72

2. Цзинь Боян (Китай) - 278,54

3. ВОРОНОВ (Россия) - 243,76

4. Аарон (США) - 242,74

5. Янь Хань (Китай) - 230,19

6. ПЕТРОВ (Россия) - 228,44

7. КОВТУН (Россия) - 221,43

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