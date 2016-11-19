Воронов стал третьим на этапе "Гран-при" в Пекине

Канадец Патрик Чан стал победителем "Гран-при" в Пекине. После исполнения произвольной программы он обошел китайца Цзинь Бояна по итоговой сумме.
Россиянин Сергей Воронов и в короткой программе, и в произвольной был четвертым, но по сумме стал третьим на этом этапе. Александр Петров показал шестой результат, Максим Ковтун - седьмой.
Пекин (Китай)
"Гран-при"
Cup of China
Мужчины
1. Чан (Канада) - 279,72
2. Цзинь Боян (Китай) - 278,54
3. ВОРОНОВ (Россия) - 243,76
4. Аарон (США) - 242,74
5. Янь Хань (Китай) - 230,19
6. ПЕТРОВ (Россия) - 228,44
7. КОВТУН (Россия) - 221,43