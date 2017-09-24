Валентин Писеев: "Здорово, что Медведева впечатляет уже в самом начале сезона"

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отметил, что перспективы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой самые обнадеживающие. Писеев также добавил, что фигуристка находится в блестящей форме на старте сезона.

– Впечатления самые приятные. И очень здорово, что сезон, по большому счету, только начался, а Медведева находится в такой блестящей форме, – цитирует "Р-Спорт" Писеева. – Естественно, есть еще возможности для совершенствования, но уже очевидно, что у нее очень интересные программы, оригинальная расстановка элементов, и сама она в этой атмосфере чувствует себя комфортно.

Дай бог ей здоровья, потому что перспектива самая обнадеживающая. Я очень желаю Жене сохранить и преумножить свои возможности. Она просто чудо.