"Уезжаю в Северную Америку". Медведева сделала заявление после ухода от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева заявила, что будет тренироваться у канадца Брайана Орсера. Среди его воспитанников - двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, олимпийская чемпионка-2010 Юна Ким.

- Последние новости заключаются в том, что теперь моим наставником стал Брайан Орсер, - сказала Медведева. - Теперь это официальная информация.

- Когда вы приняли решение уйти от Этери Тутберидзе?

- Я бы не хотела вдаваться в подробности.

- Теперь вы будете жить и тренироваться в Северной Америке?

- Да.

- Когда вы туда переедете?

- Сейчас это все на стадии разработки. Могу сказать, что слухи иногда подтверждаются (улыбается).

Полное заявление Медведевой - в ближайшее время в "СЭ"

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