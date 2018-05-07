"Уезжаю в Северную Америку". Медведева сделала заявление после ухода от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева заявила, что будет тренироваться у канадца Брайана Орсера. Среди его воспитанников - двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, олимпийская чемпионка-2010 Юна Ким.
- Последние новости заключаются в том, что теперь моим наставником стал Брайан Орсер, - сказала Медведева. - Теперь это официальная информация.
- Когда вы приняли решение уйти от Этери Тутберидзе?
- Я бы не хотела вдаваться в подробности.
- Теперь вы будете жить и тренироваться в Северной Америке?
- Да.
- Когда вы туда переедете?
- Сейчас это все на стадии разработки. Могу сказать, что слухи иногда подтверждаются (улыбается).
Медведева объявила об уходе от Тутберидзе //
Медведева продолжит выступать за Россию //
Развод Медведевой и Тутберидзе. 10 главных вопросов по теме
Препод
King's Bounty RND Да я понял ты не адекват а я тебе задаю вопросы !
18:19
Сужу Кубок как могу
Удачи, Женя
18:19
Millwall82
Я их не выбирал, что бы они были Моими.
18:19
King's Bounty RND
Millwall82 Свои убеждения никогда не менял, и менять не буду. Так что назвать меня ренегатом, это даже не смешно. Для тебя наверное проще сменить цвета Сельмаша на КБ. _________________ Ренегат это потому что ты гонишь на наших премьер-президентов !
18:15
King's Bounty RND
Препод King's Bounty RND Не понял вопрос про детей ? ____________ Поясню для детей природы. Лучше наш пацан, чем приемный (варяг, эмигрант, гастарбайтер, etc). И на медали дикого и китайца наплевать...
18:13
Millwall82
Свои убеждения никогда не менял, и менять не буду. Так что назвать меня ренегатом, это даже не смешно. Для тебя наверное проще сменить цвета Сельмаша на КБ.
18:09
Препод
King's Bounty RND Не понял вопрос про детей ?
18:09
Препод
совва Да ты еще и дилетант в других видах спорта !
18:07
King's Bounty RND
совва Препод совва Абсолютно с тобой не согласен ! У нас много футб олистов которые лучше играют чем эти по мнению Черчесова бездарные Фернандесы Рауши Гильерме и и т.д.!____________ ага, много... и лучше Ана бегают и лучше Вайлда катаются... сними розовые очки) _________________ Ты за своих детей или приемных ??
18:06
совва
Препод совва Абсолютно с тобой не согласен ! У нас много футб олистов которые лучше играют чем эти по мнению Черчесова бездарные Фернандесы Рауши Гильерме и и т.д.!____________ ага, много... и лучше Ана бегают и лучше Вайлда катаются... сними розовые очки)
18:03
Millwall82
Кстати, а как Бабасяка будет совмещать тренировки в Канаде, с телевизионной карьерой?
18:03
Препод
Patisson У тебя что глюки ? РФ заняла итоговое 13 место на ОИ в Корее!
17:59
Препод
совва Абсолютно с тобой не согласен ! У нас много футб олистов которые лучше играют чем эти по мнению Черчесова бездарные Фернандесы Рауши Гильерме и и т.д.!
17:55
andreichf
тенденция однако ((
17:55
Patisson
После 2-го места на Олимпиаде, принесенное команде, руководители, которой не захотели ничего сделать, чтобы спортсмены выступали под именем своей Родины, она имеет полное право работать там, где желает. Как это уже успешно делают Ефимова, Клишина, Шарапова и т.д. А так же дети руководителей ОКР. Что касается формы, которой это решение озвучен- вполне цивилизованный развод.
17:52
совва
вообще какая разница за кого она будет выступать, за нашу сборную Ан выступал, Мариу Фернандес и тд. выступают, и че-то никто медали Ана например не призывает вычеркивать из общекомандного зачета) про мини футбольную сборную я вообще промолчу) рабство отменили, пусть выступают за кого хотят...
17:46
King's Bounty RND
Levbereg Так она за Россию не будет выступать теперь? Что нельзя спросить было? Получается, что за Канаду, Армению, а не Россию?Если не за Россию, то вообще слов нет приличных. ______________ Привет ! Что у Вас там на Лебердоне за беспредел и беззаконие ? А Медведева (как и Мустафина) уже списанный материал...
17:40
Препод
Да вы достали Бабасьян - это еврейская фамилия а не армянская !
17:37
Levbereg
Так она за Россию не будет выступать теперь? Что нельзя спросить было? Получается, что за Канаду, Армению, а не Россию?Если не за Россию, то вообще слов нет приличных.
17:35
совва
Serenky25 Бабасян, учи матчасть
17:33
Don
Rus Vatman, ну зачем ты про себя так?)
17:24
suomi257
скатертью дорога!!!
17:21
Rus Vatman
King's Bounty RND - опять педофил объявился.
17:14
Serenky25
- Сейчас это все на стадии разработки. Могу сказать, что слухи иногда подтверждаются (улыбается).___Т.е. все же будет гражданство армянское. И будет теперь Жанна Медведян.
17:13
Rus Vatman
Еще один порядочный и умный человек свалил из России.
17:13
King's Bounty RND
а кто платит ? ее любовник ??
17:13
Препод
Да это ей не поможет -фигурное катание это не смена тренера ! Какеая ерунда !
17:10