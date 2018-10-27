"У Медведевой идет процесс привыкания к тренеру". Алексей Урманов - о причинах провала фигуристки

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов прокомментировал выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на Гран-при Канады.

- На гран-при Канады Евгения Медведева заняла седьмое место после короткой программы. Чем можно объяснить такое выступление?

- Это, конечно, неожиданность. Думаю, что все ее поклонники рассчитывали на более успешное выступление. Но спады в спорте случаются. Другие фигуристы тоже тяжело входят в сезон. Тем более он у нас послеолимпийский. Сейчас идут только первые турниры. Надеюсь, что в дальнейшем ее результаты улучшатся.

- После выступления Евгения заявила, что во время проката она потеряла концентрацию. Из-за чего такое может произойти?

- Спортсмен взрослеет, что-то меняется, а у Жени произошло достаточно много изменений за последнее время. Наверное, есть момент привыкания к тренеру, к себе самой, к обстановке. Наверное, здесь есть и психологический момент или недоработки, связанные с тренировочным процессом. Если спортсменка сама понимает в чем есть недостатки и недоработки – это очень хорошо. Значит, в следующий раз будет лучше. (Елена Григорьевская)