Тарасова и Морозов заняли третье место на этапе "Гран-при" в США

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, лидировавшие после короткой на этапе "Гран-при" в Чикаго, показали лишь пятый результат в произвольной программе и заняли итоговое третье место. Победу одержал канадский дуэт Жулиан Сегин/Шарли Билодо. На второй строчке расположились американцы Хейвен Дэнни и Брендан Фрэйзьер. Россияние Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали пятыми.
Чикаго (США)
"Гран-при"
Skate America
Пары
Произвольная программа
1. Сегин/Билодо (Канада) – 130,82
2. Х. Денни/Фрэйзьер (США) – 125,36
3. Кэйн/О'Ши (США) – 115,67
4. Кастелли/Трэн (США) – 110,78
5. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) – 110,70
6. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) – 110,18
Итог
1. Сегин/Билодо (Канада) – 197,31
2. Х. Денни/Фрэйзьер (США) – 195,65
3. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) – 185,94
4. Джеймс/Сипре (Франция) – 174,65
5. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) – 174,52
6. Кэйн/О'Ши (США) – 173,50
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1820_21_2/