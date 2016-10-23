Тарасова и Морозов заняли третье место на этапе "Гран-при" в США

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, лидировавшие после короткой на этапе "Гран-при" в Чикаго, показали лишь пятый результат в произвольной программе и заняли итоговое третье место. Победу одержал канадский дуэт Жулиан Сегин/Шарли Билодо. На второй строчке расположились американцы Хейвен Дэнни и Брендан Фрэйзьер. Россияние Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали пятыми.

Чикаго (США)

"Гран-при"

Skate America

Пары

Произвольная программа

1. Сегин/Билодо (Канада) – 130,82

2. Х. Денни/Фрэйзьер (США) – 125,36

3. Кэйн/О'Ши (США) – 115,67

4. Кастелли/Трэн (США) – 110,78

5. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) – 110,70

6. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) – 110,18

Итог

1. Сегин/Билодо (Канада) – 197,31

2. Х. Денни/Фрэйзьер (США) – 195,65

3. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) – 185,94

4. Джеймс/Сипре (Франция) – 174,65

5. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) – 174,52

6. Кэйн/О'Ши (США) – 173,50