Тарасова и Морозов начнут сезон в Оберстдорфе, Столбова и Климов - в Эспоо

Тренер бронзовых призеров чемпионата мира 2017 года в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер отметила, что спортсмены начнут международный сезон на турнире в немецком Оберстдорфе. А олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов стартуют в финском Эспоо, сообщает "Р-Спорт". Турнир Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе пройдет 27-30 сентября, Finlandia Trophy в Эспоо – 6-8 октября.

– Женя и Володя поедут на Nebelhorn Trophy, Ксения и Федор – в Финляндию, – сказала Мозер, добавив, что Наталья Забияко и Александр Энберт стартуют на турнире Lombardia Trophy, который пройдет в итальянском Бергамо 14-17 сентября.