19:09 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Суд арестовал подозреваемых в убийстве Дениса Тена на два месяца

Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса ТенаАрман Кудайбергенов и Нуралы Киясов - арестованы судом Алма-Аты на два месяца, сообщает informburo.kz. Оба пробудут в следственном изоляторе до 20 сентября, пока идет досудебное расследование.

Подозреваемые признались в совершении преступления. По данным полиции, один из нападавших нанес Тену два ножевых ранения после того, как тот пытался остановить кражу зеркал со своего автомобиля. Позже Кудайбергенов и Киясов заявили, что не знали, что нападают на известного спортсмена.

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