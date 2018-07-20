Суд арестовал подозреваемых в убийстве Дениса Тена на два месяца

Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена - Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов - арестованы судом Алма-Аты на два месяца, сообщает informburo.kz. Оба пробудут в следственном изоляторе до 20 сентября, пока идет досудебное расследование.

Подозреваемые признались в совершении преступления. По данным полиции, один из нападавших нанес Тену два ножевых ранения после того, как тот пытался остановить кражу зеркал со своего автомобиля. Позже Кудайбергенов и Киясов заявили, что не знали, что нападают на известного спортсмена.