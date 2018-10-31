Спиридонов – о выступлении Туктамышевой: "Мне понравилось. Не как эстету фигурного катания, а как мужчине"

Доигровщик казанского "Зенита" Алексей Спиридонов прокомментировал "СЭ" номер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, победившей на Гран-при Канады.

21-летняя спортсменка во время показательного номера по окончании Гран-при Канады сняла верхнюю часть костюма, оставшись в одном бюстгальтере.

– Если есть, что показать, то почему бы не показывать? Она молодец, – отметил Спиридонов.

– Как думаете, это выступление вызовет негативную реакцию сообщества фигурного катания?

– Не знаю. Но я давно уже понял, что всем людям не угодишь, чтобы бы ты ни делал. Кому-то нравится одно, кому-то – другое. Мне понравилось, как Елизавета каталась. Не как эстету фигурного катания, а как мужчине. (Игорь Новиков)