Сергей Воронов: "Рад, что я один из российских одиночников вышел в финал "Гран-при"

Российский фигурист Сергей Воронов выразил радость по поводу выхода в финал "Гран-при". Он стал единственным представителем России в финале, куда не смогли пробиться Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин.

– Самочувствие у меня нормальное. Как только я вернулся из Японии, начал подготовку к финалу, она идет как обычно, – цитирует ТАСС Воронова. – Это будет очередной старт в сезоне, поэтому все рутинно, буднично. Конечно, я рад, что смог отобраться в финал, и рад, что я единственный из наших одиночников смог это сделать.

Как мне кажется, у всех была возможность, у многих ребят были комфортные этапы – Финляндия, Россия, Франция. Но ребята откатались так, как откатались, заняли определенные места и не отобрались. Это вопрос к их тренерам и им самим. Я свои этапы откатал, где-то были и ошибки, но медали не обсуждаются.

Финал "Гран-при" пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря. Вместе с Вороновым в мужском одиночном катании выступят японцы Юдзуру Ханю и Сема Уно, американец Натан Чен, чех Михал Бржезина и Чха Чжун Хван из Южной Кореи.