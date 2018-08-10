Щенок Загитовой увеличил число посетителей "Дома акита-ину" в два раза

После того, как щенок породы акита-ину был подарен российской фигуристке Алине Загитовой, число посетителей "Дома общения с акита-ину" в городе Одатэ префектуры Акита выросло в два раза. Об этом сообщил начальник отдела продвижения туризма местной администрации Футоси Каваками. Напомним, что Загитова попросила родителей в случае победы на Олимпиаде в Пхенчхане разрешить ей завести акита-ину.

- В среднем со дня открытия в августе прошлого года число посетителей в день составляло около 60 человек. - цитирует РИА Новости Каваками. - Рост начался с февраля, когда стало известно о желании спортсменки взять щенка акита-ину, а также в этом же месяце прошла и олимпиада в Пхенчхане. К апрелю в среднем в день число посетителей увеличилось почти до 120. Мы считаем, что это связано с тем, что щенок акита-ину был подарен российской спортсменке Алине Загитовой – это подхлестнуло интерес к породе.

При этом в мае число посетителей увеличилось почти до 160 человек в день, это может быть связано и с тем, что на церемонии вручения щенка спортсменке присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находившийся в то время с визитом в России. Церемония широко освещалась в японских СМИ. Еще одной причиной резкого роста посетителей в мае могла стать Золотая неделя – "длинные" выходные дни, которые в Японии выпадают на начало мая.