Рогонов сообщил, что Астахова завершила карьеру

Российская фигуристка Кристина Астахова приняла решение завершить карьеру. Об этом сообщил ее партнер Алексей Рогонов в Инстаграме. Астахова и Рогонов выступали в паре с мая 2014 года. Они приняли участие в Олимпиаде-2018, где стали 12-ми.

"Мне очень сложно писать этот пост. Но и промолчать я не могу. По всей видимости, этот олимпийский сезон станет для нашей пары с Кристиной Астаховой заключительным. Кристина приняла решение уйти из спорта. Я был настроен кататься еще как минимум 4 года. Но переубедить или уговорить Кристину продолжить кататься не получилось ни у меня, ни у тренера, ни у Федерации фигурного катания.

И ее можно понять. Все эти изматывающие тренировки, травмы, нагрузки, неудобное расписание с 10:00 до 22:00, хореография 6 раз в неделю, постоянное безденежье, стресс на соревнованиях, ответственность за страну... Да еще этот неугомонный Рогонов, готовый терпеть вот это все еще 4 года.

Нас назвали КристАлики... И я был бы рад еще посиять на льду, но, похоже, решение Кристины окончательное.

Возможно, когда-нибудь вы увидите нашу пару в ледовых шоу. Но сейчас я чувствую в себе силы, и непреодолимое желание продолжать расти как спортсмен и соревноваться. Поэтому в данный момент рассматриваю все возможные и невозможные варианты...

Спасибо нашему тренеру Артуру Дмитриеву за его поддержку и крепкое плечо. Спасибо хореографу Сергею Комолову за веру и крутые программы. Спасибо Кристине Астаховой за терпение, труд и невероятный талант! Спасибо нашим болельщикам за поддержку и любовь! Спасибо Федерации фигурного катания России за понимание и этот замечательный видеоролик!" - написал Рогонов.