Проект погибшего призера Сочи-2014 Тена реализует Бекмамбетов

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов планирует реализовать проект, который задумывал погибший 19 июля в результате ножевого ранения казахстанский фигурист, бронзовый медалист Олимпиады-2014 Денис Тен.

Фигурист хотел дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате Screenlife (действие происходит исключительно на экране компьютера). Его картина посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши.

- Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким, - цитирует Бекмамбетова ТАСС. - Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником.

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