Полина Цурская: "Хотела перебороть страхи и сомнения, но не получилось"

Фигуристка Полина Цурская, которая стала пятой на чемпионате России, назвала свою ошибку на лутце неоправданной.

– Опустилась на две позиции вниз – сказала Цурская. – Конечно, я расстроена.

– Сегодня было волнение из-за повышенной ответственности?

– Волнение есть всегда. Просто я хотела показать хорошее катание, перебороть страхи и сомнения, но у меня не получилось. Будем работать дальше.

– Расскажите о своей произвольной программе.

– По задумке в начале я стараюсь показать, что люблю жизнь, но какие-то внутренние проблемы не позволяют это сделать. Всю программу я борюсь, преодолеваю трудности, а в конце с облегчением говорю: "Я люблю жизнь!"

– Вы всегда берете необычные образы.

– Может быть, это из-за моей натуры. Тренеры видят меня именно в этих образах. Не просто о любви, а программы с более запутанным сюжетом.

– Сегодня вам грустно после произвольной программы, но все-это этот год неплохой для вас?

– Да, сезон начинается заметно лучше. Но я смогла показать чистую программу только на этапе "Гран-при" в Японии, а нужно катать их от старта к старту. Улучшать, показывать над чем мы работаем.

– Что вас сказали после проката? Тренеры ругают?

– Всегда говорят об ошибках и недочетах. Без этого не будет прогресса. Сейчас сказали, что не нужно было сомневаться в своих силах, нужно было идти и делать. Этот лутц – один из лучших моих прыжков. Ошибка в нем – неоправданная. (Сергей ЯРЕМЕНКО)