Победители Финала "Гран-при" Савченко и Массо снялись с чемпионата Европы в Москве

Немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо, которые являются победителями Финала "Гран-при" нынешнего сезона, пропустят чемпионат Европы в Москве.

Пара хочет отработать некоторые технические элементы, чтобы успешно выступить на Олимпиаде-2018. Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 17 по 20 января.

"Они возобновили тренировки после небольшого рождественского перерыва, уделив особое внимание отдельным техническим моментам. Но в последние дни они заметили, что не все из них отработаны на желаемом уровне. В связи с этим они хотят использовать оставшееся время, чтобы оптимально подготовиться к Олимпийским играм", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Немецкого союза фигурного катания.