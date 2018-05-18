Олимпийский комитет России поздравил Загитову с днем рождения

Олимпийский комитет России в своем Твиттере поздравил с днем рождения фигуристку Алину Загитову. Сегодня 18 мая ей исполнилось 16 лет.
- От всей души поздравляем с днем рождения и желаем нашей звездочке крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей!, - говорится в сообщении.
Напомним, что Загитова на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевала золото в личных соревнованиях.
Алине Загитовой —16!– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 мая 2018 г.
От всей души поздравляем с днём рождения и желаем нашей звездочке крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей!#фигурноекатание #figureskating #Загитова #олимпийцы pic.twitter.com/D6H3zkmfB6