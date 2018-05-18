11:17 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Олимпийский комитет России поздравил Загитову с днем рождения

Олимпийский комитет России в своем Твиттере поздравил с днем рождения фигуристку Алину Загитову. Сегодня 18 мая ей исполнилось 16 лет. 

- От всей души поздравляем с днем рождения и желаем нашей звездочке крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей!, - говорится в сообщении. 

Напомним, что Загитова на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевала золото в личных соревнованиях.

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