Олимпийский комитет России поздравил Загитову с днем рождения

Олимпийский комитет России в своем Твиттере поздравил с днем рождения фигуристку Алину Загитову. Сегодня 18 мая ей исполнилось 16 лет.



- От всей души поздравляем с днем рождения и желаем нашей звездочке крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей!, - говорится в сообщении.



Напомним, что Загитова на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевала золото в личных соревнованиях.