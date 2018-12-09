Нина Мозер: "Тарасова и Морозов преодолели барьер непонятных вещей в своей работе"

Тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер считает, что пара преодолела определенный барьер во время финала "Гран-при" в Ванкувере. Россияне стали третьими, набрав 214,20 балла.

– Итог на табло, много ошибок сегодня сделали, чего и говорить, – цитирует РИА Новости Мозер. – Две ошибки привели к такому результату, но думаю, что в нужное время в нужных соревнованиях они будут кататься с другим качеством. Мне кажется, они преодолели барьер каких-то непонятных вещей в своей работе, и сейчас будет все нормально.