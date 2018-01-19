Москвина убеждена: фигуристам РФ на Олимпиаде нельзя допускать такие ошибки, как на чемпионате Европы

Заслуженный тренер России Тамара Москвина отметила, что фигуристы сборной России неидеально выступили на чемпионате Европы. В состязаниях спортивных пар все три места заняли россияне. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли золото, Ксения Столбова и Федор Климов- серебро, Наталья Забияко и Александр Энберт - бронзу. Тем не менее, по мнению Москвиной, ошибки, допущенные во время выступлений, могут дороже обойтись на чемпионате мира и Олимпиаде.

- Согласна с мнением судей, которые таким образом расставили пары по местам: в моем представлении все наши три пары достойно показали свое мастерство, - цитирует ТАСС Москвину. - Конечно, разочаровало выступление первых двух пар в короткой программе, но они реабилитировались в произвольной, - сказала Москвина. - Будет ли это работать на других турнирах, где есть значительно большая конкуренция со стороны китайских, канадских, американских пар, это покажут сами соревнования. Нужно стараться не допускать таких ошибок, как те, что были в короткой программе.

Если эти ошибки будут уже на таком уровне, то спортсмены окажутся за пределами первой четверки. А это значит, что они будут выступать в разминке, предшествующей финальной, что ставит под большое сомнение возможность поправить их турнирное положение.