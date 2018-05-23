Москвина продолжит тренерскую деятельность

Тамара Москвина, избранная 22 мая на пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), намерена продолжить тренерскую деятельность.

– Я благодарна за оказанное мне доверие. Постараюсь его оправдать, работая во благо нашего вида спорта, сохраняя и повышая популярность фигурного катания в нашей стране, сохраняя эффективность работы ФФККР, – цитирует ТАСС Москвину. – При этом я намерена продолжить тренерскую работу, как тренируя молодых фигуристов, так и готовя тренерские кадры, помогая молодым специалистам. Я вижу в этом одну из основных целей и задач.

Тамара Москвина является одним из самых известных российских тренеров. В числе ее учеников – олимпийские чемпионы в парном катании Елена Валова, Олег Васильев, Наталья Мишкутенок, Артур Дмитриев, Оксана Казакова, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе, а также многократные призеры чемпионатов мира и Европы – Юко Кавагути и Александр Смирнов.