Мессинг выполнил четверной аксель. Видео

Канадский фигурист Киган Мессинг выполнил на тренировке четверной аксель с подстраховкой. Сегодня производитель экипировки для фигурного катания Jackson Ultima опубликовал видео, на котором канадец чисто выполнил аксель в четыре с половиной оборота. Тренер при этом подстраховывал фигуриста при помощи лонжи. Отметим, что никто из фигуристов еще не выполнял четверного акселя на соревнованиях.