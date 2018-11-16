Маргарита Дробязко – о травле Транькова: "На фоне борьбы Загитовой с Медведевой из фигурного катания сделали Ледовое побоище. Это диагноз"

Призер чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко высказала "СЭ" свое мнение по поводу нападок на двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, который стал жертвой травли в Инстаграме со стороны фанатов Алины Загитовой.

Траньков высказал мысль, что на Играх в Пхенчхане все спортсмены болели за Евгению Медведеву, при этом уточнив, что Загитова выиграла заслуженно. После этого поклонники Алины обрушились на него с угрозами и оскорблениями.

– Какая-то болезнь случилась с фанатами фигуристов. Из красивого вида спорта сделали Ледовое побоище, – говорит Дробязко. – Это очень неприятно и обидно. Люди разучились радоваться за оппонентов своих любимцев на фоне борьбы Загитовой и Медведевой, и перестали наслаждаться самим процессом. Это ужасно, похоже на какую-то болезнь. Причем Траньков абсолютно прав. На момент Игр в Пхенчхане у Евгении было намного больше болельщиков, потому что она уже подошла к пику карьеры. От нее ждали золота Олимпиады. Алина младше и не набрала еще на тот момент такого количества поклонников. Люди меньше рассчитывали на то, что Алина выиграет. Я тоже так думала. Но в итоге порадовалась за Загитову и расстроилась за Медведеву. Мне они обе безумно нравятся. Жалко, что нет двух золотых медалей.

То, что происходит с фанатами – это диагноз. Даже футбол уже отходит от такого экстремизма, который сейчас начинается в фигурном катании. (Арман Мкртчян)