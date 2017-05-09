Максим Траньков: "Вопрос с возможным продолжением карьеры закрыт процентов на 90"

Российский фигурист Максим Траньков в интервью "СЭ" отметил, что он и Татьяна Волосожар не вернутся в любительскую карьеру. Олимпийские чемпионы Сочи-2014 в последний раз выступили на чемпионате мира-2016 в Бостоне, где не попали в призовую тройку.

– Вопрос с возможным продолжением спортивной карьеры вами уже окончательно закрыт?

– Процентов на девяносто.

– Насколько тяжело далось это решение? Не было внутренней ломки?

– Она до сих пор продолжается. Возможности послеспортивной жизни даже при наличии большого количества титулов очень ограничены, как оказалось. Я, честно говоря, рассуждал совсем иначе, когда прикидывал, чем могу заняться, уйдя из спорта. Считал себя достаточно творческим и гибким человеком и был уверен, что без работы не останусь. На деле же выяснилось, что все совсем не так. Найти себе применение в России крайне сложно.

– Как быстро вы начали это понимать?

– Почти сразу после того, как вернулись с чемпионата мира в Бостоне. В начале лета стало известно, что Таня беременна, поэтому я и начал активно думать о том, чем заняться, чтобы не сидеть дома. Продолжать тренироваться в одиночку мне не хотелось: я никогда не любил это делать. Попытался работать тренером и быстро понял, что все годы, что катался сам, смотрел на очень многие вещи сквозь розовые очки. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полное интервью Максима Транькова