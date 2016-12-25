Ксения Столбова: "Спасибо врачам, которые сделали все, чтобы я вернулась"

Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым поблагодарила болельщиков и медицинский персонал за помощь и поддержку при восстановлении после травмы. Фигуристы отказались от участия в серии "Гран-при" из-за травмы партнерши. В ноябре Столбова вернулась к тренировкам, а на чемпионате России пара одержала победу и отобралась на чемпионат Европы.

"От всего сердца, хочется выразить огромную благодарность, всем кто был со мной, в этот не простой период времени! Спасибо врачам, докторам и специалистам, которые делали все возможное и невозможное, чтобы я вернулась! Спасибо всем моим родным, друзьям и знакомым, за поддержку, веру и любовь!

Спасибо всем, кто принимал участие в постановке программ, в этот раз, они для меня очень много значат! Безграничное спасибо, моей команде, моей спортивной семье, моим тренерам,моему партнеру, что верили, поддерживали и были всегда рядом!

Спасибо вам, это ваша заслуга", - написала Столбова на странице в Instagram.