Канадские танцоры на льду Уивер и Поже пропустят этапы Гран-при в нынешнем сезоне

Kaitlyn Weaver & Andrew Poje to sit out ISU Grand Prix events #GPFigure @WeaverPoje https://t.co/aCgdUgiSXw



Kaitlyn Weaver et Andrew Poje ne participeront pas aux événements du Grand Prix ISU #GPFigurehttps://t.co/pHYbiSL6Jk pic.twitter.com/xhSzCxDurY