Канадские танцоры на льду Уивер и Поже пропустят этапы Гран-при в нынешнем сезоне

Канадские фигуристы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже, которые выступают в танцах на льду, объявили, что пропустят этапы Гран-при по фигурному катанию в нынешнем сезоне.

- На протяжении последних 12 лет мы на 100% отдавались тому, чтобы стать чемпионами в танцах на льду, представлять нашу страну на международной арене и наслаждаться этим приключением, - приводит заявление спортсменов Skate Canada. - Прошлый сезон подарил нам самые невероятные моменты, включая подиум на чемпионате мира в Милане. Эти достижения дали нам повод задуматься о том, как мы хотим продолжить карьеру. После долгих и тщательных размышлений мы решили пропустить сезон-2018 в Гран-при. Мы планируем вернуться на чемпионате Канады в январе.

В 2018 году канадская пара стала бронзовым призером чемпионата мира в Милане.