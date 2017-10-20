Хореограф Евгении Медведевой: "Женя была упертым медвежонком с карими глазами"

Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристкой Евгенией Медведевой в интервью "СЭ" отметил, что сразу же увидел в маленькой девочке чемпионку. По его словам, фигуристка грызет лед как спецназовец в женском обличье.

– Вы начали заниматься с еще совсем маленькой Женей. Уже тогда видели в ней потенциал лидера?

– Она была упертым медвежонком с большими карими глазами. Ты ей объясняешь, она все впитывает и делает-делает, грызет-грызет, пока не сделает как надо. Именно это меня и подкупило. Я тогда сказал ее бабушке и маме: "Она станет чемпионкой из чемпионок". Хотя у маленькой Жени не было таких данных как у той же Липницкой с ее невероятной растяжкой. Женя была угловатая, несуразная и непонятная. Но ребенок был изначально был рабочий, такой она родилась и так воспитывалась.

– Судя по высказываниям многих девочек из группы Тутберидзе, Женя для них – пример для подражания.

– Я не могу объяснить, может быть это особенная генетика какая-то. Но многие дети не могут работать столько, сколько Медведева. Человек вроде старается, но второе дыхание не открывается или настроения нет. А Жене не важно, что у нее произошло, она идет и грызет лед как спецназовец в женском обличье. (Екатерина Чернявская)

Полное интервью Алексея Железнякова