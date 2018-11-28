Хавьер Фернандес завершит карьеру в 2019 году

Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Хавьер Фернандес сообщил, что завершит карьеру в следующем году. По информации 20minutos.es, последним его турниром станет чемпионат Европы, который пройдет 21-27 января в Минске.

– Когда заканчиваешь карьеру, то остаешься один, – цитирует Фернандеса abc.es. – Нужно подумать об уровне соревнований, на которых я выступаю, ведь мой организм уже не такой, как раньше. Нужно смириться с этим.

Фигурное катание дало мне все. Это моя профессия, и так будет всегда. Я останусь в фигурном катании, но не в качестве фигуриста.