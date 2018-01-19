Хавьер Фернандес: "Не думаю, что поеду еще на одну Олимпиаду"

Испанец Хавьер Фернандес, завоевавший в Москве шестую золотую медаль чемпионата Европы, отметил, что предстоящие Олимпийские игры будут последними в его карьере. 26-летний испанец является двукратным чемпионом мира, трехкратным призером финалов "Гран-при".

Больше Фернандеса чемпионат Европы выигрывали три фигуриста: россиянин Евгений Плющенко (7), австриец Карл Шефер (8) и швед Ульрих Сальхов (9).

- Я не думаю, что поеду еще на одну Олимпиаду, - цитирует ТАСС Фернандеса. - Но я могу поехать еще на один турнир, выступать один-два сезона, на этапах Гран-при. Но ты никогда не знаешь, что произойдет. Все будет зависеть от того, как я себя буду чувствовать, если я будут ощущать в себе силы и желание, то буду продолжать.

Могу ли я догнать Плющенко? Посмотрим, будем принимать решение поступательно. Все зависит от того, сколько энергии у меня будет внутри.