Габриэла Пападакис: "Каждое золото чемпионата Европы дарит разные ощущения"

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выигравшие золото московского чемпионата Европы, остались довольны выступлением и теплым приемом.

– Правда, все равно еще есть над чем работать,– сказал Сизерон. -Мы танцевали произвольный танец под "Лунную сонату", поэтому неудивительно, что наши костюмы напоминали день и ночь: мы старались выразить, все, что мы чувствуем.

– Это уже наше четвертое золото чемпионата Европы, но самое первое было настоящим сюрпризом. Правда, путь к остальным был не так уж прост: ведь перед каждым турниром возникали свои препятствия, но эмоции после каждой из побед были разными. (Екатерина БЕСПАЛОВА)