ФФККР ответит на спекуляции в отношении российских спортсменов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) намерена предпринять действия юридического характера в отношении ряда СМИ после получения официальной информации по поводу возможного нарушения антидопинговых правил российскими фигуристами. Ранее в Gazzetta dello Sport появилась информация о том, что чемпионки Олимпийских игр в Сочи Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова значатся в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России.

После публикации второй части доклада т. н. "независимого лица" в ряде средств массовой информации и социальных сетях вновь появились спекуляции в отношении российских фигуристов, основанные на якобы инсайдерской информации и официально не подтвержденных предположениях. ФФККР внимательно следит за развитием ситуации.



Поскольку упомянутые инсинуации связываются с Олимпийскими играми 2014 года в Сочи, ФФККР координирует свои действия по данному вопросу со всеми соответствующими спортивными организациями. ФФККР подтверждает свое намерение, изложенное в заявлении от 5 августа 2016 года:



"С целью защиты чести и достоинства российских фигуристов ФФККР оставляет за собой право обратиться в соответствующие органы с требованием дать юридическую и этическую оценку подобным измышлениям".



Учитывая правовые и этические аспекты, а также существующие нормы и положения по данному вопросу, ФФККР предпримет необходимые действия юридического характера после получения официальной информации.