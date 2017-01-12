ФФККР ответит на спекуляции в отношении российских спортсменов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) намерена предпринять действия юридического характера в отношении ряда СМИ после получения официальной информации по поводу возможного нарушения антидопинговых правил российскими фигуристами. Ранее в Gazzetta dello Sport появилась информация о том, что чемпионки Олимпийских игр в Сочи Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова значатся в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России.
После публикации второй части доклада т. н. "независимого лица" в ряде средств массовой информации и социальных сетях вновь появились спекуляции в отношении российских фигуристов, основанные на якобы инсайдерской информации и официально не подтвержденных предположениях. ФФККР внимательно следит за развитием ситуации.
Поскольку упомянутые инсинуации связываются с Олимпийскими играми 2014 года в Сочи, ФФККР координирует свои действия по данному вопросу со всеми соответствующими спортивными организациями. ФФККР подтверждает свое намерение, изложенное в заявлении от 5 августа 2016 года:
"С целью защиты чести и достоинства российских фигуристов ФФККР оставляет за собой право обратиться в соответствующие органы с требованием дать юридическую и этическую оценку подобным измышлениям".
Учитывая правовые и этические аспекты, а также существующие нормы и положения по данному вопросу, ФФККР предпримет необходимые действия юридического характера после получения официальной информации.
Дополнительная информация
http://www.fsrussia.ru/intervyu/2723-zayavlenie-federatsii-figurnogo-kataniya-na-konkakh-rossii.html
Koreez
когда имеете дела с какой то личностью , проверяйте его досконально , а потом уже решайте как вам дальше поступать , это мудрое китайское и японское корейское вьетнамское .
16:04
Koreez
навезли западные препараты в Россию , всё было продуманно западными странами , что бы нарушить наш Российский спорт и разрушить его ,не удастся и не получится у них , пусть удавятся там своими препаратами , а наши Русские не должны больше иметь дела с препаратами из западных стран , европы и америке и океание , потому что они специально продают нам такие препараты что бы виновными сделать наш Российский спорт , эти народы нас ненавидят , не открывайся сильно и сразу западным странам , будь как азиаты , китайцы , японцы , которые сильно не подпускают к себе ни кого , и держат всех на дистанции , очень мудро ведут себя , и препараты им просто так не подсунешь , там народ и федерация то что надо , знают если что не так , то накажут их по самой не хочу .
16:02