ФФККР готова оказать помощь Липницкой после завершения карьеры

Гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что федерация готова оказать помощь Юлии Липницкой в ее дальнейшей карьере. Ранее олимпийская чемпионка Сочи объявила об уходе из спорта, сегодня она проинформировала об этом ФФККР.
- Все вопросы по дальнейшей судьбе Юлии Липницкой правильнее задавать Юлии Липницкой, - цитирует "Р-Спорт" Когана. - Мы сегодня встретились, она нам заявила, что приняла твердое решение, мы еще раз это обсудили. Федерация ей желает только успехов в дальнейшей взрослой жизни.
Мы, безусловно, окажем ей любую помощь. Пока она собирается учиться, что, наверное, самое правильное в данный момент. Надо восполнить те пробелы, которые у нее были. Она собирается учиться в вузе, понятно, что это правильное направление в дальнейшей жизни. Каком вузе? Ее правильнее спросить.
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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20170909/1125470626.html
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Ну как не стыдно....... Сначала Федерация.... позволила морально изнасиловать 15-летнего ребёнка, не защитив ЕГО от толпы жуpнo******x после победы в группе. В другой ситуации она бы Соту сделала в индивидуалке -- мама, не горюй !!! А теперь "помощь предлагают". Мдя.............
20:21