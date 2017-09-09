ФФККР готова оказать помощь Липницкой после завершения карьеры

Гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что федерация готова оказать помощь Юлии Липницкой в ее дальнейшей карьере. Ранее олимпийская чемпионка Сочи объявила об уходе из спорта, сегодня она проинформировала об этом ФФККР.

- Все вопросы по дальнейшей судьбе Юлии Липницкой правильнее задавать Юлии Липницкой, - цитирует "Р-Спорт" Когана. - Мы сегодня встретились, она нам заявила, что приняла твердое решение, мы еще раз это обсудили. Федерация ей желает только успехов в дальнейшей взрослой жизни.

Мы, безусловно, окажем ей любую помощь. Пока она собирается учиться, что, наверное, самое правильное в данный момент. Надо восполнить те пробелы, которые у нее были. Она собирается учиться в вузе, понятно, что это правильное направление в дальнейшей жизни. Каком вузе? Ее правильнее спросить.