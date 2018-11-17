Евгения Тарасова ударилась челюстью об лед и была госпитализирована

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, упала после столкновения с соотечественником Александром Коровиным на тренировке Гран-при в Москве. Спорстменка ударилась челюстью об лед и досрочно завершила занятие. Напомним, пара лидирует на московском этапе после короткой программы. Произвольную фигуристы представят в субботу.

Как отмечается, Тарасова и Морозов набирали скорость вдоль борта для захода на элемент, после чего Тарасова зацепилась за стоявшего у борта Коровина, выступающего в паре с Алисой Ефимовой, и упала. Несколько минут фигуристке оказывали помощь, но тренировку продолжить она не смогла.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Тарасова сможет продолжить выступление на этапе "Гран-при" в Москве, несмотря на повреждение. Данную информацию подтвердил и тренер россиян Максим Траньков. Тренер Тарасовой и Морозова Нина Мозер сообщила, что Евгения будет отправлена в больницу.

- (Тарасова) будет выступать (в произвольной), - цитирует "РИА Новости" Когана.

- Женю отправляем в больницу, нужно наложить швы в район челюсти, - сказала Мозер.