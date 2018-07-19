Евгения Медведева - о смерти Тена: "Не хочу и не могу поверить"

Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева выразила соболезнования в связи со смертью казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался сегодня в возрасте 25 лет от ножевого ранения, полученного в драке с грабителями.

"Это было всего 2 года назад. Денис казался самым веселым, необычным и одним из самых креативных людей в мире фигурного катания. В это невозможно поверить. Я не хочу и не смогу поверить. Соболезную всем близким Дениса. Никогда не забуду его смех", - написала Медведева в Инстаграме.