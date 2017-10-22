Евгения Медведева: "Не могла вложить в старую программу столько души и эмоций, как в новую"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отметила, что смена ею произвольной программы произошла из-за того, что в предыдущей программе она не чувствовала себя столь уверенно. Фигуристка поменяла программу на "Анну Каренину", которую поставил ее тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз. По словам Медведевой, сомнений не было в решении поменять программу.

– Будем откровенны, произвольную программу я плохо чувствовала и чувствовала не так уверенно, как в "Анне Карениной", – цитирует "Р-Спорт" Медведеву. – Я думаю, сама идея, я не до конца прочувствовала ту программу, я не могла вложить в нее столько души и эмоций, как в новую.

Я думаю, что мы предприняли верный шаг, который пошел на пользу.